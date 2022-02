L’esilarante lettera di Luciana Littizzetto ai Savoia che hanno chiesto indietro i “gioielli della Corona” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “I regali non si chiedono”. In un francese balbettante, ma comprensibile a tutti,ha letto la sua letterina domenicale, questa volta rivolta agli eredi di Casache nelle scorse settimane avevaallo Stato italiano la restituzione dei. La richiesta è stata già bocciata e respinta dalla Banca d’Italia, nel cui caveau sono rinchiusi quei tesori. “Je me rivolg a toi chere Emanuel Filibert Umbert Ciro René Maria de Savuà e gran duc dei cetriolin…e aussi alle magnifiques Maria Gabriella Giuseppa Aldegonda Adelaide Margherita Ludovica Felicita Gennara di” La letterina di @lucianinalitti da @fabfazio #CTCF pic.twitter.com/p2Rh5Uz6Nd — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) ...