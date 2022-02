L’Eredità, la professoressa Samira si mostra per la prima volta col fidanzato: chi è lui e che lavoro fa (Di lunedì 14 febbraio 2022) La professoressa de L’Eredità, Samira Lui, è uscita finalmente allo scoperto su Instagram col suo fidanzato: ecco di chi si tratta. L’abbiamo conosciuta lo scorso autunno come nuova professoressa del quiz show di Rai 1 L’Eredità. Originaria di Udine, Samira Lui ha conquistato in breve tempo il pubblico del programma: merito della sua bellezza esotica L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 14 febbraio 2022) LadeLui, è uscita finalmente allo scoperto su Instagram col suo: ecco di chi si tratta. L’abbiamo conosciuta lo scorso autunno come nuovadel quiz show di Rai 1. Originaria di Udine,Lui ha conquistato in breve tempo il pubblico del programma: merito della sua bellezza esotica L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

