“Leonardo Il capolavoro perduto” al cinema | trailer e curiosità

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Una storia sconvolgente in bilico tra cinismo, potere e adorazione per svelare i misteri che si celano dietro al “Salvator Mundi” il dipinto più costoso mai venduto al mondo Dopo il successo raccolto al Tribeca Film Festival e alla Festa deldi Roma, dove è stato presentato in anteprima mondiale, arriva neiitaliani il 21, 22, 23 marzo “. Il” di Andreas Koefoed, il documentario che racconta la storia del Salvator Mundi, il dipinto più costoso mai venduto (450 milioni di dollari la sua quotazione) ritenuto uno dei capolavori perduti dida Vinci. Nel 2008, gli esperti diDa Vinci più illustri al mondo si sono riuniti attorno a un cavalletto alla National Gallery di Londra per esaminare un misterioso dipinto: un ...