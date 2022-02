Lea-un nuovo giorno | anticipazioni 15 febbraio | due storie d' amore al capolinea

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il medical drama Lea-Un, torna martedì 15su Rai1 alle ore 21:20. La nuova puntata sarà composta da due episodi intitolati: Verità difficili e Vie di fuga. Stando alle, Martina apprenderà una difficile verità che la farà arrabbiare molto. Nel frattempo, Pietro manderà a monte le sue nozze con Enrica, in quanto innamorato di Michela e successivamente anche Marco deciderà di rompere con Anna. Intanto, il piccolo Koljia fuggirà e tutti si mobiliteranno per cercarlo riuscendo a riportarlo in ospedale per l'intervento a cui deve essere sottoposto. Lea-un, trama 15: Pietro manda a monte le nozze con Enrica Martina aspetterà la madre per la festa di compleanno, ma Arturo, spinto da Lea, le rivelerà la verità che la ...