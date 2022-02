LE SERIE CHE VEDREMO: SE PERDO TE, OLD FRIENDS, RAFFAELLA CARRÀ, UN GIALLO SUL FASCISMO (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il mondo delle fiction, tra progetti destinati alla tv generalista e alle piattaforme online, non conosce segni di stanchezza. Tra i nuovi progetti si segnala “Old FRIENDS“, una sorta di FRIENDS in salsa over 65. La SERIE, sviluppata da Panamafilm per la Rai, vedrà come protagonisti un gruppo di pensionati, amici da sempre, alle prese con la vita e gli amori. Si attende il semaforo verde da Viale Mazzini per andare sul set, segnala il mensile Tivù. Per RaiPlay, reduce dal record di visualizzazione con la SERIE di Rai2 “Mare Fuori” che ha un pubblico vastissimo che la segue esclusivamente sulla piattaforma streaming, arrivano due fiction. “Accademia di Ballo” dedicata agli allievi under20 della Scuola di danza dell’Opera di Roma. Continua così la ricerca di nuovi talenti da lanciare nella serialità italiana. Sempre per ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il mondo delle fiction, tra progetti destinati alla tv generalista e alle piattaforme online, non conosce segni di stanchezza. Tra i nuovi progetti si segnala “Old“, una sorta diin salsa over 65. La, sviluppata da Panamafilm per la Rai, vedrà come protagonisti un gruppo di pensionati, amici da sempre, alle prese con la vita e gli amori. Si attende il semaforo verde da Viale Mazzini per andare sul set, segnala il mensile Tivù. Per RaiPlay, reduce dal record di visualizzazione con ladi Rai2 “Mare Fuori” che ha un pubblico vastissimo che la segue esclusivamente sulla piattaforma streaming, arrivano due fiction. “Accademia di Ballo” dedicata agli allievi under20 della Scuola di danza dell’Opera di Roma. Continua così la ricerca di nuovi talenti da lanciare nella serialità italiana. Sempre per ...

