Le sembra giornalismo? Sa quanto è grave? | Guido Crosetto travolge Ezio Mauro e Repubblica

Nella giornata di oggi, lunedì 14 febbraio, fa rumore la lettera scritta da Tiziano Renzi al figlio, Matteo Renzi. Una lettera che risale al lontano 2017 e che è finita agli atti del processo Open, in cui il padre si spendeva in giudizi durissimi nei confronti di alcuni dei più stretti collaboratori del figlio. Per intendersi - in quel rapporto i rapporti tra i due erano piuttosto tesi - babbo Renzi scriveva: "È dal tempo della provincia che non sono stato messo in condizione di fare un ragionamento completo con te. In questi anni ho avuto la netta percezione anzi la certezza di essere considerato un ostacolo e comunque un fastidio. Come sai gli unici colloqui erano conditi di rimproveri di sfiducie preventive. Non ti scrivo certo per lamentarmi, anzi oggi provo tenerezza per te che malgrado le tue capacità e i tuoi doni vivi la fine di un'epoca".

