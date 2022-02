Le relazioni difettose – Il vantaggio della leggerezza | essere il filo d’aria e mai la zavorra

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Cara Ester, sei stata per me d’ispirazione molte volte e tante altre ho pensato che stessi esprimendo con parole dirette e contemporaneamente bellissime le stesse cose che ero arrivata a credere anch’io dopo anni di tentativi ed errori pagati cari. Io sono una Millennials, che ha da poco superato i 30, alla prima convivenza, puoi chiamarmi E. E sono anche una di quelle persone che ha deciso, dopo varie interazioni travagliate, che non sacrificherebbe mai la stabilità di coppia e la sanità mentale per pochi attimi di scombussolamento emotivo che molti chiamano passione o amore, per me non è quello l’amore. Per me ha a che fare con la stima, il rispetto, la cura e (perchè no) il bisogno dell’altro; riesco ad affezionarmi agli individui che mi hanno dimostrato diaffidabili, che fanno dei passi nei miei confronti anche a scapito dell’eccitazione e ...