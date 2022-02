LDA in tilt! Le spiazzanti dichiarazioni del cantante sul padre Gigi D’Alessio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) LDA crolla dopo la puntata di Domenica 13 Febbraio. Ecco cos’è successo durante il giorno di San Valentino LDA in crisi dopo la puntata del 13 Febbraio ! Ilsi sfoga in casetta con i compagni di avventura e spiazza tutti con un’affermazione: “ho paura di quel palco non riesco a cantare!!!”. Durante l’esibizione del live domenicale, anche Emma Marrone, ospite ad Amici 21, nota qualche anomalia nella performance del ragazzo, tanto da suggerirgli: “occhio ai respiri…”. Emma, di contro, ammette che la canzone non era semplice, ma LDA non riesce a farsene una ragione: “non mi interessa del primo posto in sè, il problema è che mi si blocca qualcosa qui in gola. Non ce la faccio proprio a cantare e forse è per questo che non arrivo mai primo! Se io cantassi senza paura forse ci riuscirei”. I compagni provano a supportare LDA e a fargli qualche domanda per capire cosa ...