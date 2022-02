Lavrov invita Putin al dialogo: Le Borse riducono il rosso Il gestore: "Portafogli fermi con la volatilità da guerra" (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’esperto ministro degli Esteri di Vladimir Putin riporta le tensioni internazionali sull’Ucraina sulla via della diplomazia, smorzando l’escalation del weekend e i venti di guerra si fanno meno minacciosi sulle Borse europee. Dopo aver trascorso in profondo rosso tutta la mattinata (Piazza Affari era arrivata a perdere anche il 4%), li listini del Vecchio Continente hanno ridotto i ribassi, dopo che Lavrov ha invitato la Russia e il suo presidente a proseguire sulla via della diplomazia per evitare un conflitto in Ucraina, in modo da "strappare" garanzie sulla sicurezza ai Paesi occidentali. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’esperto ministro degli Esteri di Vladimirriporta le tensioni internazionali sull’Ucraina sulla via della diplomazia, smorzando l’escalation del weekend e i venti disi fanno meno minacciosi sulleeuropee. Dopo aver trascorso in profondotutta la mattinata (Piazza Affari era arrivata a perdere anche il 4%), li listini del Vecchio Continente hanno ridotto i ribassi, dopo chehato la Russia e il suo presidente a proseguire sulla via della diplomazia per evitare un conflitto in Ucraina, in modo da "strappare" garanzie sulla sicurezza ai Paesi occidentali. Segui su affaritaliani.it

