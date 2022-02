Lavrov invita Putin al dialogo | le Borse riducono il rosso Il gestore | Portafogli fermi con la volatilità da guerra

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’esperto ministro degli Esteri di Vladimirriporta le tensioni internazionali sull’Ucraina sulla via della diplomazia, smorzando l’escalation del weekend e i venti disi fanno meno minacciosi sulleeuropee. Dopo aver trascorso in profondotutta la mattinata (Piazza Affari era arrivata a perdere anche il 4%), li listini del Vecchio Continente hanno ridotto i ribassi, dopo chehato la Russia e il suo presidente a proseguire sulla via della diplomazia per evitare un conflitto in Ucraina, in modo da "strappare" garanzie sulla sicurezza ai Paesi occidentali. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

Dopo aver trascorso in profondo rosso tutta la mattinata (Piazza Affari era arrivata a perdere anche il 4%), i listini del Vecchio Continente hanno ridotto i ribassi, dopo che Sergejha ...... anche se il ministro degli Esteri ucraino, Sergey, assicura che non ci sarà nessun ... Sommario Usa: non invieremo militari ZelenskyBiden a Kiev Italia:staff non essenziale via da ...Ore 13.50 - Lavrov a Putin: «Chance di accordo con l'Occidente ... Johnson ha affermato che la situazione in Ucraina è «molto, molto pericolosa» e ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a fare ...Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov apre uno spiraglio nella crisi ucraina ... "diplomazia e deterrenza", scrive la Casa Bianca in un tweet. Zelensky ha invitato Biden a Kiev. La situazione ...