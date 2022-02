L’attacco di Enrico Ruggeri: “Mascherine all’aperto? Schiavitù mentale” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel primo weekend senza obbligo di Mascherine all'aperto ancora in tanti preferiscono indossarla e il cantante si sfoga su Twitter Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel primo weekend senza obbligo diall'aperto ancora in tanti preferiscono indossarla e il cantante si sfoga su Twitter

Advertising

ENRICOECCA : L’attacco di Enrico Ruggeri: “Mascherine all’aperto? Schiavitù mentale” - Enrico_Cataldo : @GeopoliticalCen 4/4 In ogni caso, 'se' ci sarà un attacco, alla Russia non servirà 'invadere' tutta l'Ucraina, sar… - Enrico_ds27 : @SCUtweet L’unico giocatore da prendere nella capitale non gioca nella Roma. Zaniolo fenomeno se integro, con Chies… - GianniTasca1 : RT @Frances59546252: Il corriere fu diretto da Spadolini, Ottone cacciato dai pidduisti,ma anche da Montanelli,DiBella..Col primo attaccò E… - pary1977 : RT @Frances59546252: Il corriere fu diretto da Spadolini, Ottone cacciato dai pidduisti,ma anche da Montanelli,DiBella..Col primo attaccò E… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attacco Enrico L’attacco di Enrico Ruggeri: “Mascherine all’aperto? Schiavitù mentale” il Giornale