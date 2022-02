L’Amica Geniale, anticipazioni terza puntata: Elena fa una scoperta inattesa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Domenica 20 febbraio andrà in onda, sempre su Rai 1, la terza puntata de L’Amica Geniale. Si tratta del terzo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. Questa stagione è caratterizzata da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata complessiva di 50 minuti ciascuno. Nella puntata del 20 febbraio vedremo che andranno in onda i seguenti episodi: “Terrore” e “Diventare”. anticipazioni terza puntata de L’Amica Geniale: episodio numero 5 La terza puntata della terza stagione de L’Amica Geniale si suddivide, come sempre, in due episodi. Il numero 5 della stagione si chiama “Terrore” e in esso vedremo che ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Domenica 20 febbraio andrà in onda, sempre su Rai 1, lade. Si tratta del terzo capitolo della saga ispirata ai romanzi diFerrante. Questa stagione è caratterizzata da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata complessiva di 50 minuti ciascuno. Nelladel 20 febbraio vedremo che andranno in onda i seguenti episodi: “Terrore” e “Diventare”.de: episodio numero 5 Ladellastagione desi suddivide, come sempre, in due episodi. Il numero 5 della stagione si chiama “Terrore” e in esso vedremo che ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv domenica 13 febbraio 2022: L’amica geniale, Che Tempo Che Fa - irenelasagna : RT @novabbeinfatti: l'amica geniale, libri E serie TV al pari, è praticamente un unicum in termini di produzione narrativa perché ti offre… - irenelasagna : RT @novabbeinfatti: devo dire che, come ogni volta che l'amica geniale è trasmessa in tv, mi prende uno sconforto clamoroso nel vedere una… - News24_it : Ascolti TV | Domenica 13 febbraio 2022. Sale L’Amica Geniale (22.4%) e doppia Zalone (11.1%). Nella nuova sera -… - moonflovers : RT @Clazomeneoggiv1: ne l’amica geniale c’è TUTTO. coscienza di classe, tentativi di lotte represse (e autorepresse), necessità di validazi… -