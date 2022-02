“La vincitrice sei tu”. Miss Italia 2021: chi è Zeudi, la 20enne premiata da Patrizia Merigliani (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si chiama Zeudi di Palma, ha appena 20 anni ed è Miss Italia 2021. La giovanissima, campana, è stata eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. La notizia è arrivata in tardissima serata, in pratica nella notte. Zeudi, era arrivata lì grazie al primo posto raggiunto per Miss Napoli, città dove è nata. Studia Sociologia all’università ma è anche una modella, con la passione per il calcio. Nella finale ha prevalso su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania). Tra l’altro, durante la diretta, c’è stata anche la suspense dell’errore sulla busta con il nome della prima eliminata delle tre: era uscito quello di Zeudi di Palma, poi la correzione della giuria, con il nome giusto, quello della Tonacci. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si chiamadi Palma, ha appena 20 anni ed è. La giovanissima, campana, è stata eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. La notizia è arrivata in tardissima serata, in pratica nella notte., era arrivata lì grazie al primo posto raggiunto perNapoli, città dove è nata. Studia Sociologia all’università ma è anche una modella, con la passione per il calcio. Nella finale ha prevalso su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania). Tra l’altro, durante la diretta, c’è stata anche la suspense dell’errore sulla busta con il nome della prima eliminata delle tre: era uscito quello didi Palma, poi la correzione della giuria, con il nome giusto, quello della Tonacci. La ...

Advertising

gioela_bis : @unagiaslifes No, Vabbè... Ma avete visto il sorriso godurioso da ?? che ha lei, alla fine del suo sermone...? ?????… - pestifera080 : @FaridaKant @infotommizorzi @tommaso_zorzi Nel suo cuore e anche nel nostro sei tu la vera vincitrice ? - Caligola87 : RT @David_Anso: E così che si è stabilito ufficialmente il successo vero post Sanremo. @AnaMenaMusic sei tu la nostra vincitrice! ?????? http… - GalassiaRicci : @FaridaKant @tommaso_zorzi L’ammirazione che ha provato per te, per le tue capacità, per la tua bravura ma soprattu… - bilancina50 : @FaridaKant @tommaso_zorzi Sempre obiettivo e perfetto nei suoigiudizi, sempre d'accordo con lui, tu sei la mia vincitrice -

Ultime Notizie dalla rete : vincitrice sei Ranking Atp/Wta 14/02/2022 Italia da sogno: bene Sonego e Musetti, recupera Fognini Dietro anche Musetti guadagna sei posizioni ed eguaglia il suo Best Ranking, stabili Mager e ... in Top Ten le prime cinque restano immutate mentre la vincitrice di San Pietro burgo Anett Kontaveit ...

Drusilla Foer a Verissimo: famiglia, amori e quella volta che prese a calci Charlot Firenze, 14 febbraio 2022 - Dal Festival a Verissimo . Drusilla Foer viene accolta in studio da Silvia Toffanin con queste parole: " Per me sei tu la vincitrice del Festival ". E difatti è stata la vera rivelazione della kermesse canora, dove si è mostrata con la sua chioma grigio platino in omaggio a chi sceglie di lasciarsi invecchiare ...

Spagna, "Il capo perfetto" trionfa ai premi Goya con sei statuette RaiNews Dietro anche Musetti guadagnaposizioni ed eguaglia il suo Best Ranking, stabili Mager e ... in Top Ten le prime cinque restano immutate mentre ladi San Pietro burgo Anett Kontaveit ...Firenze, 14 febbraio 2022 - Dal Festival a Verissimo . Drusilla Foer viene accolta in studio da Silvia Toffanin con queste parole: " Per metu ladel Festival ". E difatti è stata la vera rivelazione della kermesse canora, dove si è mostrata con la sua chioma grigio platino in omaggio a chi sceglie di lasciarsi invecchiare ...