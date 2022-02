La trilogia della rinascita (Di lunedì 14 febbraio 2022) Come ripartire dopo una grande perdita: diventiamo ciambelle o restiamo focaccine? Io prima di te… A tutti sarà capitato di perdere qualcuno a cui si tiene molto. Ad alcuni sarà capitato di doversi prendere cura di coloro che stanno per andare via. Egoisticamente si innesca un meccanismo che porta a voler applicare qualsiasi rimedio purché chi sta male resti ancora un po’ con noi, incurante della sua sofferenza e a volte umiliazione. Chi vuole andar via non vuole arrecare ulteriori problemi e dipendere dagli altri per qualunque bisogno, anche quello più sciocco. Louisa Clark è la protagonista di una trilogia struggente, a tratti comica ma dal significato molto profondo. La ragazza vive in una tipica cittadina della campagna inglese con la madre, il padre, la sorella Katrina, il nipotino e il nonno. Ha 26 anni e passa da un ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 14 febbraio 2022) Come ripartire dopo una grande perdita: diventiamo ciambelle o restiamo focaccine? Io prima di te… A tutti sarà capitato di perdere qualcuno a cui si tiene molto. Ad alcuni sarà capitato di doversi prendere cura di coloro che stanno per andare via. Egoisticamente si innesca un meccanismo che porta a voler applicare qualsiasi rimedio purché chi sta male resti ancora un po’ con noi, incurantesua sofferenza e a volte umiliazione. Chi vuole andar via non vuole arrecare ulteriori problemi e dipendere dagli altri per qualunque bisogno, anche quello più sciocco. Louisa Clark è la protagonista di unastruggente, a tratti comica ma dal significato molto profondo. La ragazza vive in una tipica cittadinacampagna inglese con la madre, il padre, la sorella Katrina, il nipotino e il nonno. Ha 26 anni e passa da un ...

