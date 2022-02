La Thailandia chiede mascherine durante il sesso e niente posizioni frontali

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 14 febbraio 2022) San Valentino è arrivato, e milioni di innamorati in tutto il mondo sono pronti a scambiarsi regali e trascorrere una giornata romantica in compagnia della propria dolce metà. Ma per il 2022, così come era accaduto nel 2021, si tratta di un San Valentino particolare: una festa in piena pandemia. Per questo motivo il governo dellaha deciso di incoraggiare le coppie a prestare particolare attenzione, proprio per evitare che i contagi continuino ad aumentare. Perciò le autorità thailandesi hanno chiesto a tutta la popolazione di indossare la mascherinai rapporti sessuali e di limitare sia leche prevedono un contatto faccia a faccia che i baci, in modo da ridurre il più possibile il rischio di contrarre il Covid-19. Una misura che ha fatto discutere, ma che il direttore del Bureau of Reproductive Health (un ...