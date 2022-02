La Serie A sostiene l'Agenzia Onu per i Rifugiati in Afghanistan: tra i testimonial pure il milanista Florenzi (Di lunedì 14 febbraio 2022) In occasione della 26esima giornata di Serie A (18, 19, 20 e 21 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) In occasione della 26esima giornata diA (18, 19, 20 e 21 febbraio) in collaborazione con la LegaA, verrà promossa la Campagna...

Advertising

LALAZIOMIA : La Serie A sostiene l'Agenzia Onu per i Rifugiati in Afghanistan: tra i testimonial pure il milanista Florenzi - sportli26181512 : Serie A in campo per 'Emergenza Afghanistan', campagna dell’Agenzia ONU per i Rifugiati: La Serie A in occasione de… - soppyzz : oggi ho conosciuto uno che sostiene di aver messo in panchina pessina da bambino, ora vorrei fare una serata solo c… - lorenzo32776993 : @LorenzoCast89 Una semplificazione che indirettamente sostiene che chi è per il nucleare è contro la clientela. Una… - jesusbalderas15 : RT @AliprandiJacopo: Se ci fossero giocatori “insoddisfatti” della gestione di #Mourinho, questi dovrebbero capire che stavolta sono loro a… -