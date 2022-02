La Serie A si ferma per lasciare spazio alla Nazionale: “il 20 marzo stop al campionato” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si avvicina sempre di più un appuntamento fondamentale per il calcio italiano. Nel mese di marzo la Nazionale di Mancini sarà chiamata dagli spareggi in Mondiale del Qatar 2022, gli azzurri non potranno fallire la qualificazione, sarebbe la seconda consecutiva. L’intenzione è quella di non lasciare nulla al caso, è arrivato un annuncio da parte di Gabriele Gravina a Radio Anch’io Sport, trasmissione di Rai Radio1. “Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare anche se ci siamo complicati la vita da soli sbagliando due rigori importanti. Ora abbiamo due partite secche da vincere ma l’Italia ha dimostrato che quando è il momento sa reagire alla grande. Noi ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più, ci stiamo lavorando, anche perché in quei giorni ci sono anche le ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si avvicina sempre di più un appuntamento fondamentale per il calcio italiano. Nel mese diladi Mancini sarà chiamata dagli spareggi in Mondiale del Qatar 2022, gli azzurri non potranno fallire la qualificazione, sarebbe la seconda consecutiva. L’intenzione è quella di nonnulla al caso, è arrivato un annuncio da parte di Gabriele Gravina a Radio Anch’io Sport, trasmissione di Rai Radio1. “Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare anche se ci siamo complicati la vita da soli sbagliando due rigori importanti. Ora abbiamo due partite secche da vincere ma l’Italia ha dimostrato che quando è il momento sa reagiregrande. Noi ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più, ci stiamo lavorando, anche perché in quei giorni ci sono anche le ...

