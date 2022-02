La serata di San Valentino degli innamorati e dei single (Di lunedì 14 febbraio 2022) La metà degli italiani festeggerà San Valentino a casa e la maggioranza ordinerà del pesce fresco. A San Faustino i single attenderanno pizza e sushi alla porta di casa MILANO – Come ogni anno è arrivato il momento di celebrare la festa dell’amore, non importa se fidanzati, alla ricerca di un partner o felicemente single: quello che importa è festeggiare. Secondo un recente sondaggio condotto da Uber, il 65% degli italiani intervistati ha dichiarato di avere un partner con cui celebrare San Valentino. Tra questi oltre la metà passerà questa speciale serata tra le mura di casa (51%). Quale modo migliore di festeggiare a tavola se non con il cibo a domicilio? A questo proposito il piatto preferito dagli innamorati è il pesce fresco (28%). Al secondo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022) La metàitaliani festeggerà Sana casa e la maggioranza ordinerà del pesce fresco. A San Faustino iattenderanno pizza e sushi alla porta di casa MILANO – Come ogni anno è arrivato il momento di celebrare la festa dell’amore, non importa se fidanzati, alla ricerca di un partner o felicemente: quello che importa è festeggiare. Secondo un recente sondaggio condotto da Uber, il 65%italiani intervistati ha dichiarato di avere un partner con cui celebrare San. Tra questi oltre la metà passerà questa specialetra le mura di casa (51%). Quale modo migliore di festeggiare a tavola se non con il cibo a domicilio? A questo proposito il piatto preferito dagliè il pesce fresco (28%). Al secondo ...

Advertising

TicketOneIT : ??Dopo averci fatto emozionare come ospite alla serata finale del Festival di Sanremo @mengonimarco sarà protagonist… - lavocedelcinema : ?? ?? Un'idea per la serata di San Valentino al Cinema! ? @lavocedelcinema - Cicco5447 : RT @FedekinecrzyIT: Oggi è San Valentino, qualcuno festeggerà. Bene, bello. Tanti auguri. Per altri, invece, è un lunedì come tanti altri,… - Lopinionista : La serata di San Valentino degli innamorati e dei single - night_review : RT @sara_marzullo: CANZONE PER LIMINARE A SAN VALENTINO di @fzpacifico #esercizi #comandamenti #sss per la festa degli innamorati regalat… -