"La schiavitù mentale". Enrico Ruggeri, lo sfogo: "Cosa ho visto per strada, come ci ha ridotto il Covid" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le mascherine all'aperto sono sempre state argomento di discussione. E continuano ad esserlo anche adesso che non c'è più l'obbligo di indossarle, tranne che al chiuso o in casi di assembramento. Nonostante l'addio all'obbligo, infatti, in molti continuano a mettersela. A commentare questa circostanza è stato Enrico Ruggeri, che su Twitter ha utilizzato dei toni piuttosto duri: "In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa". I commenti sotto il suo tweet sono stati diversi. C'è chi si è schierato dalla sua parte, dicendo di pensarla allo stesso modo, chi invece lo ha accusato di avere usato un'espressione troppo forte, quella di "schiavitù mentale", per discutere di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le mascherine all'aperto sono sempre state argomento di discussione. E continuano ad esserlo anche adesso che non c'è più l'obbligo di indossarle, tranne che al chiuso o in casi di assembramento. Nonostante l'addio all'obbligo, infatti, in molti continuano a mettersela. A commentare questa circostanza è stato, che su Twitter ha utilizzato dei toni piuttosto duri: "In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. Laè più forte di quella legislativa". I commenti sotto il suo tweet sono stati diversi. C'è chi si è schierato dalla sua parte, dicendo di pensarla allo stesso modo, chi invece lo ha accusato di avere usato un'espressione troppo forte, quella di "", per discutere di un ...

Advertising

enricoruggeri : In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più… - cdaria1 : RT @enricoruggeri: In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte… - Fa_fanculo : RT @Bar_kollo: In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con i risvoltini , compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di… - nonsoloww : RT @Bar_kollo: In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con i risvoltini , compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di… - ellygatta81 : RT @Bar_kollo: In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con i risvoltini , compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di… -

Ultime Notizie dalla rete : schiavitù mentale 'Ancora gente con mascherina, schiavitù mentale'. Polemica sul tweet di Enrico Ruggeri Il cantante torna a commentare le misure anti - contagio. E i social si ...

L'attacco di Enrico Ruggeri : "Mascherine all'aperto? Schiavitù mentale " La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa ", ha scritto il celebre cantante, attirandosi addosso le critiche. È soprattutto i concetto di "schiavitù mentale" ad aver esacerbato il clima ...

Il cantante torna a commentare le misure anti - contagio. E i social si ...Laè più forte di quella legislativa ", ha scritto il celebre cantante, attirandosi addosso le critiche. È soprattutto i concetto di "" ad aver esacerbato il clima ...