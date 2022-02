"La Russia conferma, attaccherà mercoledì". Ucraina, la situazione precipita: tra poche ore Putin scatenerà il caos (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo il lavoro diplomatico del pomeriggio, con l'annuncio relativo all'Ucraina non intenzionata ad entrare nella Nato e conseguente rallentamento delle manovre militari della Russia, sembrava aprirsi uno spiraglio per evitare il conflitto. Ma la situazione è bruscamente precipitata in serata: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato infatti informato che il giorno dell'attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio. Lo riferisce la Cnn in una breaking news. Vladimir Putin insomma sta per attaccare. La decisione sembra ufficiale. Non a caso, pochi minuti prima, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aveva annunciato lo spostamento temporaneo di tutta l'ambasciata americana da Kiev a Leopoli. Il tutto nel giorno in cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivato a Kiev, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo il lavoro diplomatico del pomeriggio, con l'annuncio relativo all'non intenzionata ad entrare nella Nato e conseguente rallentamento delle manovre militari della, sembrava aprirsi uno spiraglio per evitare il conflitto. Ma laè bruscamenteta in serata: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato infatti informato che il giorno dell'attacco russo sarà16 febbraio. Lo riferisce la Cnn in una breaking news. Vladimirinsomma sta per attaccare. La decisione sembra ufficiale. Non a caso, pochi minuti prima, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aveva annunciato lo spostamento temporaneo di tutta l'ambasciata americana da Kiev a Leopoli. Il tutto nel giorno in cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivato a Kiev, ha ...

