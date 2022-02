“La procura europea ha già accertato frodi all’Ue per 5,3 miliardi, un terzo solo dall’Italia. Il coinvolgimento dei clan è enorme” (Di lunedì 14 febbraio 2022) frodi all’Unione europea per più di cinque miliardi di euro: un terzo sono riconducibili all’Italia con un forte coinvolgimento della criminalità organizzata. È questo il primo bilancio dell’attività della nuova procura europea (european Public Prosecutors Office, Eppo), l’organismo indipendente dell’Ue al quale spetta di indagare e perseguire, di fronte ai Tribunali degli Stati membri, i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. A tracciarlo, in un’intervista al Sole 24 ore, è Danilo Ceccarelli, il magistrato italiano che ricopre l’incarico di viceprocuratore europeo. “Nei primi sette mesi, fino al 31 dicembre, abbiamo ricevuto dalle autorità pubbliche oltre 1.600 informazioni contenenti notizie di reato: le indagini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)all’Unioneper più di cinquedi euro: unsono riconducibili all’Italia con un fortedella criminalità organizzata. È questo il primo bilancio dell’attività della nuovan Public Prosecutors Office, Eppo), l’organismo indipendente dell’Ue al quale spetta di indagare e perseguire, di fronte ai Tribunali degli Stati membri, i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. A tracciarlo, in un’intervista al Sole 24 ore, è Danilo Ceccarelli, il magistrato italiano che ricopre l’incarico di vicetore europeo. “Nei primi sette mesi, fino al 31 dicembre, abbiamo ricevuto dalle autorità pubbliche oltre 1.600 informazioni contenenti notizie di reato: le indagini ...

