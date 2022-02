La Polizia francese ha ucciso un uomo che brandiva un coltello | escluso movente terroristico

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Due poliziotti hanno aperto il fuoco questa mattina alla gare du Nord di Parigi contro unche li minacciava con unsul quale c'era la scritta ACAB (All cops are bastards, tutti i ...

Ai microfoni della radio RMC, il ministro francese dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, ha dichiarato che nell'episodio alla Gare du Nord di Parigi in cui un uomo che brandiva un coltello è stato ucciso dalla polizia, 'la polizia di Bruxelles ha pubblicato istruzioni sui social network in quattro lingue - francese, olandese, tedesco e inglese: divieto di manifestare con i veicoli, consiglio di non recarsi a ...