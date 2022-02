La politica non si occupa della radio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il colpevole disinteresse della politica per il futuro della radio Il Giornale, pagina 31, di Paolo Giordano. La radio tutti l’ascoltano ma pochi se ne interessano. Secondo i dati relativi al secondo semestre 2021 diffusi da radioTer, ogni giorno circa 35 milioni di persone sopra i 14 anni ascoltano la radio che è, grazie alla felice definizione di Tiziano Bonini, docente di media studies all’Università di Siena, il «primo social network della storia». Eppure, il benessere e le prospettive delle radio che accompagnano senza sosta la nostra vita interessano poco alla politica. Un tipico paradosso italiano, visto che poi, quando si è in campagna elettorale o in qualche fase delicata della vita pubblica, ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il colpevole disinteresseper il futuroIl Giornale, pagina 31, di Paolo Giordano. Latutti l’ascoltano ma pochi se ne interessano. Secondo i dati relativi al secondo semestre 2021 diffusi daTer, ogni giorno circa 35 milioni di persone sopra i 14 anni ascoltano lache è, grazie alla felice definizione di Tiziano Bonini, docente di media studies all’Università di Siena, il «primo social networkstoria». Eppure, il benessere e le prospettive delleche accompagnano senza sosta la nostra vita interessano poco alla. Un tipico paradosso italiano, visto che poi, quando si è in campagna elettorale o in qualche fase delicatavita pubblica, ...

