La paura dell'invasione e Navalny che viene dimenticato (Di lunedì 14 febbraio 2022) In questi giorni si parla solo della paura dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. In mezzo a questo caos è stata però dimenticata la situazione dell'oppositore russo Aleksej Navalny. I suoi alleati fanno notare che domani inizierà un nuovo processo contro Navalny nel quale rischia fino a 15 anni di carcere, ma nessuno ne parla.

Billa42_ : La paura dell’invasione e Navalny che viene dimenticato - Moixus1970 : RT @fanpage: Si moltiplicano i corsi di addestramento militare per civili in varie città dell’Ucraina su cui incombe la paura di una possib… - fanpage : Si moltiplicano i corsi di addestramento militare per civili in varie città dell’Ucraina su cui incombe la paura di… - ermanno32947318 : RT @francofontana43: Punti di vista. C’è chi non ha paura dell’invasione russa, ma dell’intervento dei “nazisti di Kiev” Nel Donbass è la… - rubinorossob : RT @francofontana43: Punti di vista. C’è chi non ha paura dell’invasione russa, ma dell’intervento dei “nazisti di Kiev” Nel Donbass è la… -