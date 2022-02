La mossa di Kiev: “Rinuncia alla Nato per evitare la guerra” poi ci ripensa “adesione alla Nato sia inserita in costituzione” (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Ucraina potrebbe Rinunciare all’obiettivo di aderire alla Nato allo scopo di evitare una guerra con la Russia. Lo ha detto a Bbc Radio 5 live l’ambasciatore di Kiev nel Regno Unito, Vadym Prystaiko. “Stiamo cercando di trovare la via d’uscita migliore”, ha aggiunto, secondo quanto si legge in un tweet della radio. Successivamente comunque il diplomatico avrebbe corretto e spiegato meglio la sua affermazione,… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Ucraina potrebbere all’obiettivo di aderireallo scopo diunacon la Russia. Lo ha detto a Bbc Radio 5 live l’ambasciatore dinel Regno Unito, Vadym Prystaiko. “Stiamo cercando di trovare la via d’uscita migliore”, ha aggiunto, secondo quanto si legge in un tweet della radio. Successivamente comunque il diplomatico avrebbe corretto e spiegato meglio la sua affermazione,… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

