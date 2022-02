La mia petizione contro lo “schwa” universale (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 4 febbraio ho lanciato una petizione, già sottoscritta da quasi 20.000 persone, contro l’ennesima deriva del politicamente corretto: l’adozione dello schwa, una vocale neutra, come antidoto indottrinante al binarismo di genere. L’iniziativa è nata dalla pubblicazione di un mio post su Facebook (25 gennaio), quando, sollecitato dallo storico Angelo d’Orsi, non esitai – da linguista militante – nel dichiararmi d’accordo con lui sulla necessità di fare qualcosa contro una neolingua i cui seguaci, animati all’apparenza dalle migliori intenzioni, vorrebbero … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 4 febbraio ho lanciato una, già sottoscritta da quasi 20.000 persone,l’ennesima deriva del politicamente corretto: l’adozione dello, una vocale neutra, come antidoto indottrinante al binarismo di genere. L’iniziativa è nata dalla pubblicazione di un mio post su Facebook (25 gennaio), quando, sollecitato dallo storico Angelo d’Orsi, non esitai – da linguista militante – nel dichiararmi d’accordo con lui sulla necessità di fare qualcosauna neolingua i cui seguaci, animati all’apparenza dalle migliori intenzioni, vorrebbero … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

