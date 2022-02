La lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo | “Bianchi | Bonifazi e Boschi la banda Bassotti | hanno lucrato su di te Carrai uomo falso”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “non si deve mai più far vedere da me,“. E poi la “chedavverosenza ritegno dalla posizione di accoliti tuoi io sono stato quello che è passato per ladro prendendolo nel c.”. Si esprimeva in questo modo, in unaindirizzata alil 5 marzo del 2017, cioè esattamente due settimane dopo le dimissioni da segretario del Pd, successive a quelle da presidente del consiglio, dopo la sconfitta al referendum costituzionale. La, riportata dal sito di Repubblica, è stata depositata dalla procura di Firenze nel ...

NellacheRenzi scrive a figlio si legge, "in questi anni ho avuto la netta percezione, la certezza, di essere considerato un ostacolo e comunque un fastidio. Come sai gli unici ...Si esprimeva cosìRenzi in unaal figlio Matteo scritta il 5 marzo 2017, a due settimane dalle sue dimissioni da Presidente del Consiglio.«In questi anni ho avuto la netta percezione, la certezza, di essere considerato un ostacolo e comunque un fastidio. Come sai gli unici colloqui erano conditi di rimproveri». Lo si legge in un testo ...Anche questo si legge nella lettera sequestrata nel computer di Tiziano Renzi. Nel testo ci sono pure riferimenti ai fedelissimi di Matteo Renzi: "Carrai - si legge nel testo attribuito dalle ...