La Lazio punta il centrocampista del Sassuolo | contatti avviati

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Con l’addio di Lucas Leiva, che si fa sempre più vicino, laavrebbe già scelto il suo nuovo playmaker per la prossima stagione. Come riporta l’edizione di oggi del Corriere della Sera, infatti, il club biancoceleste pare abbia messo nel mirino ilin forza alMaxime Lopez. Maxime Lopez,, Serie A LA VALUTAZIONE La società, stando alle notizie apprese dal quotidiano, avrebbe intenzione di avviare le prime fasi di una trattativa che, nel corso dei prossimi mesi, potrebbe accendersi sempre di più. Isono infatti già stati intrapresi, e la valutazione del giocatore, per il momento, si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Commenta per primo Il gol che ha sbloccato il match sabato pomeriggio nella vittoria dellacontro il Bologna ha permesso a Ciro Immobile di arrivare a quota 19 reti in campionato e staccare Dusan Vlahovic , a secco nel pari bianconero ottenuto a Bergamo, in classifica capocannonieri. ...Infatti il Diavolo, con lo sweep (il 4 - 0 alla) di Coppa Italia si era presentato 'dove non ... Venivano sostituiti i tre dietro laGiroud, ecco dentro Saelemaekers e Kessiè come ...Il tecnico iberico dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1, con l’ex Lazio Muriqi unica punta. Ospiti che vengono da una serie di risultati decisamente positivi. Ottava posizione in classifica, con ...La stagione entra nel vivo e la Lazio sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta anche grazie agli spunti e ai numeri di Zaccagni che è sempre più protagonista. L'ex gialloblù punta alla doppia ...