La Honda vola in Indonesia Rossi | primi giri con l' Audi Gt

(Di lunedì 14 febbraio 2022), Yamaha e Aprilia : si è chiusa così la tre giorni di test della MotoGp, in. Indicazioni preziose ma ovviamente tutte da verificare quando, a inizio marzo, in Qatar scatterà la ...

Advertising

sportli26181512 : Test Moto3 a Jerez, Foggia torna e vola davanti a tutti. In Moto2 il migliore è Chantra: Il vicecampione del mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Honda vola

Quotidiano.net

, Yamaha e Aprilia : si è chiusa così la tre giorni di test della MotoGp, in Indonesia. Indicazioni preziose ma ovviamente tutte da verificare quando, a inizio marzo, in Qatar scatterà la ...Terza posizione intanto per laLCR di Takaaki Nakagami in 1'33.394. 09.30 - Classifica dei piloti che hanno completato più giri: 1. Zarco 80 2. Quartararo 70 3. Bagnaia 68 4. Oliveira 63 5. ...Honda (con Pol Espargaro), Yamaha (Quartararo) e Aprilia (Aleix Espargaro): si è chiusa così la tre giorni di test della MotoGp, in Indonesia. Indicazioni preziose ma ovviamente tutte da verificare ...Ha completato la bellezza di 83 giri, confessa che la moto va ancora più forte dell'anno passato. Bagnaia vola: "E sono solo all'80%". Pecco Bagnaia, dato come grande favorito di questa stagione è ...