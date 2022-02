La guerra ibrida tra Ucraina e Russia è iniziata | l' obiettivo di Mosca è quello di indebolire progressivamente il Paese

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Le armi in questanon si vedono, e non c'entrano: piano piano lapunterà adeconomicamente l'. E' ladi. Gli eserciti si rafforzano, la diplomazia ...

Le armi in questanon si vedono, e non c'entrano: piano piano la Russia punterà ad indebolire economicamente l'Ucraina. E' ladi Mosca. Gli eserciti si rafforzano, la diplomazia arranca, la paura cresce. Dopo lo stallo nelle trattative ai massimi livelli, con il colloquio tra Joe Biden e Vladimir Putin che ha ...Esiste però un altro scenario, quello di unanon convenzionale,, fatta di minacce psicologiche (i soldati ammassati al confine sono un esempio lampante) e pressioni cibernetiche per ...Nelle passate settimane per raggiungere il proprio obiettivo Putin ha dispiegato tutta la panoplia degli strumenti propri della “guerra ibrida” (militari, economici, diplomatici, cibernetici ...è la guerra ibrida di Mosca, fatta di pressione economica, cyberattacchi e la tattica dei falsi allarmi bomba, portata avanti per logorare i nervi del Paese. L’obiettivo russo, secondo il Wall Street ...