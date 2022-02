La Festa del Gatto dai Gatti della Piramide sabato 19 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Quest’anno per la Festa del Gatto ci ritroviamo tutti sabato 19 febbraio nella meravigliosa location della Piramide Cestia/Cimitero Acattolico dove risiedono coccolati e “riveriti” i Gatti della Piramide. Alle ore 11.00 verrà consegnato il Premio Urban Cat Anna Magnani 2022 a una associazione romana che si è distinta per l’impegno nell’aiuto ai Gatti in difficoltà, malnutriti e maltrattati: Con Fido nel Cuore. La consegna del Premio è uno degli eventi di un ricco calendario di appuntamenti (mostre, concerti, rassegne e incontri a tema organizzata) dedicati quest’anno al Gatto con gli Stivali, organizzato fra Milano e Roma, da UrbanPet in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati, Feliway®, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Quest’anno per ladelci ritroviamo tutti19nella meravigliosa locationCestia/Cimitero Acattolico dove risiedono coccolati e “riveriti” i. Alle ore 11.00 verrà consegnato il Premio Urban Cat Anna Magnani 2022 a una associazione romana che si è distinta per l’impegno nell’aiuto aiin difficoltà, malnutriti e maltrattati: Con Fido nel Cuore. La consegna del Premio è uno degli eventi di un ricco calendario di appuntamenti (mostre, concerti, rassegne e incontri a tema organizzata) dedicati quest’anno alcon gli Stivali, organizzato fra Milano e Roma, da UrbanPet in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati, Feliway®, ...

Advertising

sscnapoli : Oggi è la festa degli innamorati! ?? Con il codice ???????????????? hai uno sconto del 15% sul valore del carrello! ????? ??… - atm_informa : Su @Corriere, nel giorno della festa degli innamorati, le storie di coppie nate alla fermata del bus e di quelle ch… - lastknight : Quale migliore momento di #SanValentino per parlare di #Frodi Romantiche, scam sulle piattaforme di #Dating e di… - TonyMarti : RT @AnnalisaNocera1: Immaginate un giorno, l'ultimo giorno del vostro lavoro. L'ultimo giorno NON perché vai in pensione e i colleghi ti fa… - Massimi8900 : RT @AnnalisaNocera1: Immaginate un giorno, l'ultimo giorno del vostro lavoro. L'ultimo giorno NON perché vai in pensione e i colleghi ti fa… -