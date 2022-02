La Cnn non ha dato la notizia di Putin che «rimanda l’invasione» finché non ci saranno armi da «rubare» (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’11 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di una presunta notizia trasmessa dalla Cnn. L’emittente statunitense avrebbe scritto che il presidente russo Vladimir Putin è «pronto a rimandare l’invasione fino a quando» il presidente statunitense Joe Biden «non fornirà all’Ucraina armi che la Russia potrà rubare». Il riferimento è alle notizie che provengono dall’est Europa di un possibile conflitto armato tra Russia e Ucraina, quest’ultima sostenuta dalla Nato (che tra i Paesi membri annovera gli Stati Uniti d’America). Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. La Cnn non ha mai trasmesso una simile notizia. Contattata dai colleghi dell’Associated press Sydney Baldwin, addetta stampa delle Cnn, ha ... Leggi su facta.news (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’11 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di una presuntatrasmessa dalla Cnn. L’emittente statunitense avrebbe scritto che il presidente russo Vladimirè «pronto arefino a quando» il presidente statunitense Joe Biden «non fornirà all’Ucrainache la Russia potrà». Il riferimento è alle notizie che provengono dall’est Europa di un possibile conflitto armato tra Russia e Ucraina, quest’ultima sostenuta dalla Nato (che tra i Paesi membri annovera gli Stati Uniti d’America). Si tratta di un’immagine modificata, che veicola unafalsa. La Cnn non ha mai trasmesso una simile. Contattata dai colleghi dell’Associated press Sydney Baldwin, addetta stampa delle Cnn, ha ...

