“La chiamavano Nocciolina” | il romanzo di Emiliana Erriquez

(Di lunedì 14 febbraio 2022) «Poi, la notte, il momento in cui il nostro animo, come il nostro stesso corpo, è più vulnerabile, arrivi a riempirmi il cuore e la mente e tutto si fonde e si confonde e mi dà l’illusione che si tratti di realtà» Elena, da tutti conosciuta come, nasce a Foggia in una famiglia numerosa all’indomani del secondo conflitto mondiale. Confinata nel proprio quartiere, sperimenterà sulla propria pelle le difficoltà del dopoguerra, soffocando sogni, desideri e impulsi. Nonostante il destino la costringa a confrontarsi con drammi familiari (la rinuncia agli studi per via delle ristrettezze economiche, la gelosia del padre) e tragedie storiche (il crollo di Palazzo Angeloni, il terremoto dell’Irpinia),riuscirà a diventare una donna forte e indipendente, un punto di riferimento per la sua famiglia e per i pazienti della clinica psichiatrica ...