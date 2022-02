La celebrazione della cultura Hip-Hop al Super Bowl (Di lunedì 14 febbraio 2022) Quest’anno al Super Bowl, evento sportivo più seguito negli Stati Uniti, si sono esibiti Eminem, Dr. Dre e 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg e Mary J. Blige. La performance, che si è tenuta come da tradizione durante l’intervallo della partita di football, ha tenuto davanti allo schermo milioni di persone. Super Bowl: per la prima volta l’hip hop è il protagonista dell’halftime Il primo dei rapper ad esibirsi al Super Bowl è stato Snoop Dogg, che ha cantato la famosa hit The next episode affiancando poi Dr. Dre su California love. Accompagnata da alcune ballerine, Mary J. Blige ha cantato Family affair, il successo che nel 2001 fece vendere quasi 4 milioni di copie nel mondo. Kendrick Lamar, definito da Eminem come uno dei più grandi autori di tutti i tempi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Quest’anno al, evento sportivo più seguito negli Stati Uniti, si sono esibiti Eminem, Dr. Dre e 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg e Mary J. Blige. La performance, che si è tenuta come da tradizione durante l’intervallopartita di football, ha tenuto davanti allo schermo milioni di persone.: per la prima volta l’hip hop è il protagonista dell’halftime Il primo dei rapper ad esibirsi alè stato Snoop Dogg, che ha cantato la famosa hit The next episode affiancando poi Dr. Dre su California love. Accompagnata da alcune ballerine, Mary J. Blige ha cantato Family affair, il successo che nel 2001 fece vendere quasi 4 milioni di copie nel mondo. Kendrick Lamar, definito da Eminem come uno dei più grandi autori di tutti i tempi, ...

