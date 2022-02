La cantante Levante diventa mamma | è nata Alma Futura FOTO

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La, ieri 13 febbraio, ha dato alla luce una bambina e oggi lo ha annunciato con un post su Instagram. “Ecco il tuo nome, ti chiamerai” ha scritto nel commento dellapubblicata sul social network. Ecco il post disu Instagram: “Il 13 Febbraio è. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortu. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo. Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, ...

Levante ha dato alla luce la sua primogenita nella giornata di ieri, ma solo oggi ha postato la prima foto sui social con l'annuncio. Levante, infatti, non ha potuto fare altro che ringraziare ... "Ci siamo sentiti sempre protetti e amati", ha chiosato la cantante su Instagram. Una lieta notizia per Levante, che da il lieto annuncio sui social, è nata la piccola che portava in grembo e rivela il nome bellissimo e particolare.