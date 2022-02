La Bundesliga vuole mettere i play-off perché altrimenti vince sempre il Bayern (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ora non è che perché il Bochum ha battuto l’imbattibile Bayern può vincere il campionato tedesco. Però, in Germania è questa la suggestione che ha riaperto il dibattito sull’introduzione dei play-off in Bundesliga. Non un semplice cambio di formato, più che altro una rivoluzione anti-monopolio del Bayern. Un’illusione, la giudica la Süddeutsche Zeitung. Che si chiede: “Sono un modello attraente perché si potrebbe aggiungere una frizzante settimana di calcio al termine di una stagione o contraddicono la cultura sportiva tedesca e ancor di più l’idea di meritocrazia, secondo la quale il campione dovrebbe essere quello che gioca meglio con più costanza per un anno? In altre parole, si tratta di premiare il miglior album, o preferisci speculare sull’unica hit del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ora non è cheil Bochum ha battuto l’imbattibilepuòre il campionato tedesco. Però, in Germania è questa la suggestione che ha riaperto il dibattito sull’introduzione dei-off in. Non un semplice cambio di formato, più che altro una rivoluzione anti-monopolio del. Un’illusione, la giudica la Süddeutsche Zeitung. Che si chiede: “Sono un modello attraentesi potrebbe aggiungere una frizzante settimana di calcio al termine di una stagione o contraddicono la cultura sportiva tedesca e ancor di più l’idea di meritocrazia, secondo la quale il campione dovrebbe essere quello che gioca meglio con più costanza per un anno? In altre parole, si tratta di premiare il miglior album, o preferisci speculare sull’unica hit del ...

Advertising

napolista : La #Bundesliga vuole mettere i play-off perché altrimenti vince sempre il #Bayern La Süddeutsche: “Ma è un’illusio… - JeriCool94 : - NapoliVertical : @kakar7321 e ce ne vuole per stare sotto la Bundesliga che è una palla assurda. - napolista : La #Bundesliga pensa seriamente ai playoff, la Dfl: «decisione di ampia portata, ci vuole dialogo intenso coi club»… - f_toso : @nickkwolff Il Bayern in Bundesliga fa letteralmente quello che vuole nel mercato. Non gli chiedono 40 milioni per… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga vuole Champions: show Psg - Real, Mbappe' tra presente e futuro ... pagato a peso d'oro dai parigini, ma che non vuole rinnovare il contratto in scadenza per ... Il Bayern, nonostante la solita doppietta di Lewandowski, ha perso male in Bundesliga col modesto Bochum, ma ...

Bundesliga LIVE: alle 15.30 Union Berlino - Dortmund, alle 17.30 Hoffenheim - Bielefeld ... termina oggi con due posticipi la 22esima giornata di Bundesliga. Apre alle 15.30 il Borussia Dortmund , reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il Bayer Leverkusen, che vuole difendere il ...

La Bundesliga vuole mettere i play-off perché altrimenti vince sempre il Bayern - ilNapolista ilnapolista C'è chi vuole uccidere la Premier League Tuttavia, molti non capiscono perché voglia riformare la Premier League ... e di averli “applicati in modo inglese”, pur precisando che nel complesso la Bundesliga “non è stato un modello, perché è un ...

Bundesliga: Lipsia batte Colonia 3-1, Bayern a Bochum In attesa di dare l'assalto alla sorpresa Salisburgo negli ottavi di Champions, il Bayern vuole mettere un ulteriore tassello nella costruzione dello scudetto giocando in casa del Bochum. Non sembra ...

... pagato a peso d'oro dai parigini, ma che nonrinnovare il contratto in scadenza per ... Il Bayern, nonostante la solita doppietta di Lewandowski, ha perso male incol modesto Bochum, ma ...... termina oggi con due posticipi la 22esima giornata di. Apre alle 15.30 il Borussia Dortmund , reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il Bayer Leverkusen, chedifendere il ...Tuttavia, molti non capiscono perché voglia riformare la Premier League ... e di averli “applicati in modo inglese”, pur precisando che nel complesso la Bundesliga “non è stato un modello, perché è un ...In attesa di dare l'assalto alla sorpresa Salisburgo negli ottavi di Champions, il Bayern vuole mettere un ulteriore tassello nella costruzione dello scudetto giocando in casa del Bochum. Non sembra ...