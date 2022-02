Katia sbugiarda Manila durante la diretta | “Hai cambiato 3 4 volte bandiera”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ladel Grande Fratello Vip 6 di stasera è ricca di confronti che mettono in luce gli attriti che scorrono sotterranei (o no) all’interno del reality di Canale 5. In questo caso le protagoniste sonoRicciarelli eNazzaro. Le due erano grandi amiche insieme a Soleil Sorge, tanto da essere paragonate alle 3 gemelline di Shining. Ma dopo l’arrivo di Delia Duran è tutto. Il confronto traLa clip che Alfonso Signorini fa vederelamette in cattiva luceNazzaro. Appare chiaro da essa come l’ex Miss Italia non sopporti più la cantante lirica e ne parli male alle spalle, fino ad arrivare al punto di suggerire la nomination contro di lei al suo gruppo formato da Miriana ...

