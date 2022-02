Jill Biden cita la Bibbia nel biglietto San Valentino agli Usa

Advertising

greenpassnews : Il contrammiraglio e il massimo comandante degli Stati Uniti a Kabul incolpa la Casa Bianca e Jill Biden per il dis… - fisco24_info : 'Biden ha rinunciato a promessa 2 anni università gratuita': Lo ha confermato la first lady Jill - tinovale_ : Mi ricorda quando per l'elezione USA trovarono in provincia di Caserta una lontanissima cugina di Jill Biden ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Jill Biden

ANSA Nuova Europa

In occasione di San Valentino, anche quest'anno la First Ladyha inviato un biglietto agli americani: un grande cuore di legno dipinto a mano posizionato nel giardino davanti alla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn. Sopra un passo della Bibbia che dice: "...L'ultimo fallimento l'ha annunciato, la moglie, spiegando che il college pubblico gratuito non farà parte del progetto di riforma del welfare, il Build Back Better , che l'amministrazione ...First lady Jill Biden speaks during a "Cancer Moonshot" event in the East Room of the White House, Wednesday, Feb. 2, 2022, in Washington. Biden has turned Valentine's Day into a lesson for second ...Biden also spoke to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy ... Associated Press writers Geir Moulson in Berlin, Jill Lawless in London, Jan M. Olsen in Copenhagen, Denmark, and Derek Gatopoulos in ...