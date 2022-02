Jessica Selassié, presa di mira per la sua malattia: cosa è successo? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Jessica Selassié ha un serio problema che ha mostrato anche nella casa. Spesso, però, i vip lo hanno sottovalutato. I fan non ci stanno. Tra i protagonisti della casa c’è sicuramente Jessica Selassié. Nell’ultimo periodo al centro del particolare rapporto con Barù. Ma, nel corso dei mesi, la ragazza ha affrontato quotidianamente la sua malattia. Leggi su youmovies (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha un serio problema che ha mostrato anche nella casa. Spesso, però, i vip lo hanno sottovalutato. I fan non ci stanno. Tra i protagonisti della casa c’è sicuramente. Nell’ultimo periodo al centro del particolare rapporto con Barù. Ma, nel corso dei mesi, la ragazza ha affrontato quotidianamente la sua

Advertising

KoroniLea : RT @OpinionistaReAL: La dignità di Jessica Selassiè in un video (e mancano ancora tanti pezzi) #GFvip #jessvip #basciagoni #barulibero #So… - Seoulmate2018 : RT @Juntaallimite: JESSICA HAILé SELASSIé LA SMETTI DI LANCIARE STE FRECCE NON POSSO URLARE OGNI TRE SECONDI #jerù - Juntaallimite : JESSICA HAILé SELASSIé LA SMETTI DI LANCIARE STE FRECCE NON POSSO URLARE OGNI TRE SECONDI #jerù - ParliamoDiNews : Clarissa Selassiè e la madre urlano per Lulù e Jessica/ Il GF Vip censura: il web... #ClarissaSelassiè… - RossaGiada : RT @OpinionistaReAL: La dignità di Jessica Selassiè in un video (e mancano ancora tanti pezzi) #GFvip #jessvip #basciagoni #barulibero #So… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Delia Duran, bacio a Barù e l'attrazione per Antonio Medugno/ 'Alex? Non voglio più stare male' Alex Belli geloso di Delia Duran e Medugno?/ "Non ha apprezzato i baci visti" Prima si è vendicata dell'ex amica Jessica Selassié baciando il suo Barù , poi ha ammesso di avere attrazione nei ...

Kabir demolisce Manila 'Farebbe tutto per vincere il GF Vip'/ 'La più furba di tutti' Kabir accende i sospetti di Manila Nazzaro e Jessica Selassiè: 'È uno stratega' Tra questi c'è Jessica Selassiè che, nel corso di una chiacchierata con Barù, ha definito Kabir 'un grande stratega'. "...

le sorelle Selassié «papà in carcere? Lo sapevamo» Roccarainola.net Alex Belli geloso di Delia Duran e Medugno?/ "Non ha apprezzato i baci visti" Prima si è vendicata dell'ex amicabaciando il suo Barù , poi ha ammesso di avere attrazione nei ...Kabir accende i sospetti di Manila Nazzaro eSelassiè: 'È uno stratega' Tra questi c'èSelassiè che, nel corso di una chiacchierata con Barù, ha definito Kabir 'un grande stratega'. "...