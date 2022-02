Jennifer Lopez balla assieme a Ben Affleck durante il Super Bowl 2022 (VIDEO)

(Di lunedì 14 febbraio 2022)si è presa una pausa dal lavoro ed è stata vistareilal suo compagno, Ben: i Bennifer sembravano felici e spensierati., che continua a celebrare il successo della sua nuova commedia romantica Marry Me, ha deciso di allontanarsi dal lavoro al fine di partecipare alal fidanzato Ben. La coppia è stata avvistata al SoFi Stadium di Inglewood, in California, mentre i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals si affrontavano nella più grande partita di football dell'anno. Mentre i fan presenti nelle tribune dello stadio ...

Advertising

pakywood : Ok che prima mi trascuravo, ma ora manco se po' fa che ho la routine beauty di Jennifer Lopez. - xmartiiii : comunque quando ero piccola il nome di “Jennifer Lopez” pensavo fosse “Jenni” e “Ferlopez” il cognome - redazionerumors : Il romanticissimo regalo di Ben Affleck a Jennifer Lopez per San Valentino #BenAffleck #JenniferLopez… - EsseandEsse : buon san valentino all'unica donna che amo, jennifer lopez sei la luce dei miei occhi - infoitcultura : San Valentino: il video regalo di Ben Affleck a Jennifer Lopez è struggente -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

, che continua a celebrare il successo della sua nuova commedia romantica Marry Me, ha deciso di allontanarsi dal lavoro al fine di partecipare al Super Bowl 2022 assieme al fidanzato ...... vediamo anche: Day Shift , dove Jamie Foxx in è uno scanzonato cacciatore di vampiri nell'attuale San Fernando Valley; The Mother di Niki Caro, doveè una sicaria che protegge sua ...“Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh e “Marry Me”, il film romantico con Jennifer Lopez e Owen Wilson si piazzano rispettivamente al primo e al secondo posto della top ten italiana alla prima ...Jennifer Lopez si è presa una pausa dal lavoro ed è stata vista ballare durante il Super Bowl 2022 assieme al suo compagno, Ben Affleck: i Bennifer sembravano felici e spensierati. NOTIZIA di ...