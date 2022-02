Italia, supermercati vuoti o chiusi: ecco cosa sta succedendo. La terribile notizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) C’è bisogno di un intervento del Governo ed anche imminente: i supermercati stanno per rischiare la chiusura forzata. Tutto nasce dal prezzo del carburante, sempre più in aumento. Questo, fa sì che pochi mezzi di autotrasporto possano andare in giro senza problemi e se ne fermano sempre di più, come ha annunciato la sigla Unatras, nel proprio allarme. Entro il 17 febbraio, sarà il Governo a dover rispondere ai consumatori, che potrebbero non trovare più la merce nei supermercati. Già non troveremo più alcuni cibi, ora rischiamo di trovare i nostri market interamente vuoti. Le imprese di autotrasporto e logistica non solo hanno quasi terminato le possibilità economiche, ma fanno sapere che presto potrebbero esserci reiterate proteste. Un possibile fermo dei servizi potrebbe mettere seriamente in ginocchio l’intero Paese, se il ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 febbraio 2022) C’è bisogno di un intervento del Governo ed anche imminente: istanno per rischiare la chiusura forzata. Tutto nasce dal prezzo del carburante, sempre più in aumento. Questo, fa sì che pochi mezzi di autotrasporto possano andare in giro senza problemi e se ne fermano sempre di più, come ha annunciato la sigla Unatras, nel proprio allarme. Entro il 17 febbraio, sarà il Governo a dover rispondere ai consumatori, che potrebbero non trovare più la merce nei. Già non troveremo più alcuni cibi, ora rischiamo di trovare i nostri market interamente. Le imprese di autotrasporto e logistica non solo hanno quasi terminato le possibilità economiche, ma fanno sapere che presto potrebbero esserci reiterate proteste. Un possibile fermo dei servizi potrebbe mettere seriamente in ginocchio l’intero Paese, se il ...

