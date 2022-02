Italia, la FIGC chiede lo spostamento della 30^ giornata di Serie A: avete sentito? (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Abbiamo chiesto alla Lega il rinvio del turno di campionato del 20 marzo per aiutare la Nazionale ai play-off del Mondiale, anche se sappiamo quanto sia intasato il calendario della Serie A. Vedremo…”. Ha parlato così a Radio anch’io sport Gabriele Gravina, presidente della FIGC. FIGC, spostamento 30^ giornata Serie AL’obiettivo è quello di dare a Mancini più tempo per poter lavorare con la squadra in vista del Playoff contro la Macedonia ed eventualmente nello spareggio decisivo contro la vincente tra Turchia e Portogallo. Leggi su rompipallone (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Abbiamo chiesto alla Lega il rinvio del turno di campionato del 20 marzo per aiutare la Nazionale ai play-off del Mondiale, anche se sappiamo quanto sia intasato il calendarioA. Vedremo…”. Ha parlato così a Radio anch’io sport Gabriele Gravina, presidente30^AL’obiettivo è quello di dare a Mancini più tempo per poter lavorare con la squadra in vista del Playoff contro la Macedonia ed eventualmente nello spareggio decisivo contro la vincente tra Turchia e Portogallo.

