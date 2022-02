“Italia | dimmi di sì” | la campagna per chiedere la riforma della legge sulla cittadinanza | “Tocca alla politica | un milione di persone discriminate”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La“Dparte giustastoria” ha celebrato San Valentino in un modo molto speciale. Con un’azione romantica, con un violinista professionista ad accompagnare, sulle note di “Brividi”, la piazza si è riempita di cuori rossi per accogliere una “proposta seria”. A raccontare il messaggio anche il video, interpretato dall’attrice Kyshan Wilson, voltofiction Rai “Mare fuori”, realizzato dal regista Luca Ciriello di Lunia Film. Sia il video sia il flash mob riproducono la celebre scena del film “Love Actually”. Attivisti e attiviste delle nuove generazioni faranno una dichiarazione d’amore e una proposta “seria”, che vale come una richiesta di fidanzamento ufficiale all’. Approviamo la...

MarcoDePonte : RT @claudioriccio: #ItaliaDimmiDiSì è il momento di una vera riforma della cittadinanza. - ada_abara : RT @claudioriccio: #ItaliaDimmiDiSì è il momento di una vera riforma della cittadinanza. - ilfattovideo : “Italia, dimmi di sì”, la campagna per chiedere la riforma della legge sulla cittadinanza: “Tocca alla politica, un… - Cittadinanza_21 : 'Italia dimmi di si'', campagna per la riforma della legge sulla cittadinanza - Italia - - mazzettam : RT @EleonoraCamilli: Una proposta seria. Italia, dimmi di sì #riformacittadinanza -

di sì', la proposta romantica per chiedere la riforma della legge sulla cittadinanza. Nel video, lanciato dalla campagna 'Dalla parte giusta della storia', Kyshan Wilson - volto della ...Non c'è più alcuna scusa che la politica possa addurre per rimandare la necessità di riconoscere i diritti chi cresce incon genitori stranieri, di chi vi nasce o vi vive stabilmente . Abbiamo ...