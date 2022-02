Inventing Anna. Chi è Anna Delvey e come la moda ha influenzato la serie tv

(Di lunedì 14 febbraio 2022), la nuovaprodotta da Shonda Rhimes, è stata lanciata venerdì su Netflix ed è già balzata in cima alle classifiche in più paesi. La storia della falsa ereditiera tedescaha affascinato tanto il popolo di Netflix. Proprio, nel 2018, la storia diSorokin (questo il nome vero) aveva coinvolto i newyorkesi. Ai tempi, l’opinione pubblica si era appassionata in seguito a un esplosivo articolo del New York Magazine, scritto dalla giornalista Jessica Pressler, che smascherava e descriveva nel dettagliol’allora 27enne truffasse banchieri, socialite e amici intimi. Da lì: il “caso” si sposta dalla vita artificiale delle sue stories su Instagram al plumbeo cielo ...

Da qualche giorno è disponibile su Netflix, l'attesissima miniserie incentrata sulla storia vera diDelvey (oSorokin, a destra nella foto in alto), la sedicente ereditiera tedesca che tra il 2013 e il 2017 ha ...C ome può un'ordinaria ventenne russa fingersi una ricca ereditiera e scucire fiumi di denaro all'alta società newyorkese? Lo racconta la nuova serie, ispirata a un incredibile caso di cronaca. Che ricostruiamo qui, la serie Netflix Una storia incredibile Chi è davvero? Perché tutti le credono L'arresto e la ...Inventing Anna, la nuova serie prodotta da Shonda Rhimes, è stata lanciata venerdì su Netflix ed è già balzata in cima alle classifiche in più paesi. La storia della falsa ereditiera tedesca Anna ...Spettacoli e Cultura - Julia Garner ha raccontato come si è trasformata in Anna Sorokin - Delvey - in Inventing Anna, la serie TV di Netflix e .... Ad interpretarla sul piccolo schermo è Julia Garner ...