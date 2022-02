Advertising

FBiasin : Da 48 ore partecipo a trasmissioni dove mi viene fatto notare il grosso problema in fase realizzativa dell’#Inter,… - FBiasin : Pareggio giusto, pareggio preziosissimo, pareggio da abbracciare, pareggio bello come il sole. E chi non lo capisc… - cmdotcom : #Inter, problema scontri diretti: solo 11 punti su 27 contro le prime 6. E meno male che c'è #Dzeko...… - sportli26181512 : Inter, problema scontri diretti: solo 11 punti su 27 contro le prime 6. E meno male che c'è Dzeko...: In casa Inter… - gilnar76 : Bacconi: “Contro l’Inter il problema del #Napoli è stato il centrocampo, vi spiego il motivo” #Forzanapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter problema

fcinter1908

...tra Napoli ed. Queste le sue parole: 'E' vero che l'ultima azione della partita si poteva fare meglio, ma la squadra di Spalletti non ha finito col pallone tra i piedi, è un non -e ...Tornando all'. Lautaro non segna da sei partite. L'ultimo gol lo ha realizzato il 17 dicembre contro la Salernitana. 'Ma guarda che ilnon è Lautaro, lui il suo lo fa, gioca per gli ...Ancora sull'Inter: "Lautaro non segna da sei partite? Il problema non è l'argentino, lui il suo lo fa, gioca per gli altri. E comunque nelle prime 18 partite ha segnato 11 reti, quindi appena si ...Ventola analizza Napoli-Inter, evidenziando i problemi messi in mostra dalla squadra di Inzaghi. L’ex attaccante dell’Inter, intervenuto nel corso di “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno ...