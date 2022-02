Inter, passi avanti con il Sassuolo per Scamacca: il costo dell’operazione da 40 milioni in su (Di lunedì 14 febbraio 2022) I nomi di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi sono da tempo in cima alla lista dei desideri per la prossima sessione di calciomercato di Marotta e Ausilio, insieme a quello di Gleison Bremer del Torino. Nell’edizione odierna a parlarne è La Gazzetta dello Sport. “Non sorprendono i contatti assidui tra l’ad nerazzurro Beppe Marotta e quello neroverde Giovanni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) I nomi di Gianlucae Davide Frattesi sono da tempo in cima alla lista dei desideri per la prossima sessione di calciomercato di Marotta e Ausilio, insieme a quello di Gleison Bremer del Torino. Nell’edizione odierna a parlarne è La Gazzetta dello Sport. “Non sorprendono i contatti assidui tra l’ad nerazzurro Beppe Marotta e quello neroverde Giovanni L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Inter passi Inter, un rinforzo ad un passo. Un'altra trattativa si blocca ... al punto che il giocatore si potrebbe considerare ad un passo dall'Inter. 'Anzi, è significativo ... A partire dalla cena nel post partita di Coppa Italia da Ribot, il noto ristorante a due passi da San ...

Inter, l’asterisco in classifica non cambia il percorso attuale: passi falsi finiti Inter-News.it Inter, un rinforzo ad un passo. Un'altra trattativa si blocca Secondo il quotidiano i dialoghi tra Marotta e Carnevali sarebbero continui, al punto che il giocatore si potrebbe considerare ad un passo dall'Inter. "Anzi, è significativo che nell’ultima settimana ...

Inter col mal di big, ma la strada è in discesa Perché è vero che in un mese l'Inter ha (quasi) polverizzato il vantaggio che sembrava già consegnargli la seconda stella, ma è altrettanto vero che i passi falsi nerazzurri, interi e mezzi, giocando ...

