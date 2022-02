Inter-Liverpool è già sold out: incasso per tre milioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Era da dieci anni che l’Inter non si giocava un ottavo di finale di Champions League. I tifosi nerazzurri hanno risposto presente e, mercoledì sera contro il Liverpool, San Siro sarà tutto esaurito. Il numero di 37.918 è quello esatto di spettatori che assisteranno alla partita, limitati dalla capienza al 50% degli stadi in Italia, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Era da dieci anni che l’non si giocava un ottavo di finale di Champions League. I tifosi nerazzurri hanno risposto presente e, mercoledì sera contro il, San Siro sarà tutto esaurito. Il numero di 37.918 è quello esatto di spettatori che assisteranno alla partita, limitati dalla capienza al 50% degli stadi in Italia, L'articolo

