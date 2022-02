Inter - Liverpool è anche Dzeko - Salah | storia di due ex romanisti che hanno tanti rimpianti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra Edine Mohamed(il soprannome Momo non lo ha mai fatto impazzire) ci sono stati, all'inizio, una settimana e poche centinaia di metri di distanza. I sette giorni sono quelli trascorsi ...

DiMarzio : #UCL | Il difensore del ?@LFC? Andrew #Robertson parla della loro avversaria, l’ ?@Inter? - GoalItalia : -2 a #InterLiverpool: Bastoni è recuperato ???? - MatteoBarzaghi : Un po’ di notizie di oggi. Bastoni: Inter fa ricorso per la squalifica di 2 giornate. Lui intanto spera di recupera… - Profilo3Marco : RT @GoalItalia: -2 a #InterLiverpool: Bastoni è recuperato ???? - Bianca34874951 : RT @franvanni: Ha il miglior attacco della Premier, il 1o e il 2o giocatore in classifica marcatori e uno score che fa paura. Eppure le squ… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Liverpool

Ora che si ritroveranno avversari nella sfida di Champions trasi saluteranno - lo ha confermato lo stesso Dzeko pochi giorni fa - e forse si scambieranno anche la maglia, in ...E' un inverno caldo, il ciclo di ferro vivrà mercoledì la sfida di andata degli ottavi Champions contro il, ma l'estate rischia di esserlo di più per l'che va all'assalto del mercato. Nel mirino Scamacca e Frattesi del Sassuolo, ma occhio anche a Bremer del Torino. Servono 40 milioni Se ...CHAMPIONS LEAGUE - Era stato il VAR di Porto-Roma, quando i giallorossi furono eliminati agli ottavi di finale del 2019, quando non vide un rigore su Schick. L'anno prima arbitro Tottenham-Juventus, ...Un focus sull’arbitro polacco che dirigerà il match del San Siro. Tra precedenti e tante polemiche, i nerazzurri devono stare attenti Inter-Liverpool, sarà Szymon Marciniak l’arbitro scelto dall’Uefa ...