Inter-Liverpool, Champions League 2022: orario, canale tv, dove vederla, programma, probabili formazioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Inter-Liverpool, Champions League 2021-2022: la fase ad eliminazione diretta della massima competizione calcistica europea, che parte dagli ottavi di finale, si apre con la gara di andata di una sfida di grande fascino. Da una parte la squadra di Simone Inzaghi, dall’altra quella di Jurgen Klopp: chi la spunterà in questo primo atto del duello, che si giocherà mercoledì 16 febbraio 2022 sul prato di San Siro? Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Inter-Liverpool, sfida d’andata degli ottavi di finale della Champions League ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)2021-: la fase ad eliminazione diretta della massima competizione calcistica europea, che parte dagli ottavi di finale, si apre con la gara di andata di una sfida di grande fascino. Da una parte la squadra di Simone Inzaghi, dall’altra quella di Jurgen Klopp: chi la spunterà in questo primo atto del duello, che si giocherà mercoledì 16 febbraiosul prato di San Siro? Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, le, il palinsesto tv e streaming di, sfida d’andata degli ottavi di finale della...

