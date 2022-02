Inter-Liverpool | Bergomi | “Partita che sembra impossibile | ma nerazzurri hanno chance”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “Sarà una grande sfida e tornerò allo stadio da osservatore perché me la voglio godere a pieno.una gara difficile, quasiperché loro giocano con intensità e con la squadra altissima, ma l’può avere leper metterli in difficoltà, sarà una bellada vivere”. Queste le parole di Beppe, pronunciate a Sky Sport, in relazione alla sfida di mercoledì, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. SportFace.

Alexis Sanchez verso il sorpasso su Lautaro Martinez. L'attaccante cileno, stando a Sky Sport, avrebbe praticamente scavalcato il 'Toro'...Sembra una gara difficile, quasi impossibile perché loro giocano con intensità e con la squadra altissima, ma l'Inter può avere le chance per metterli in difficoltà, sarà una bella partita da vivere". Il centrocampista del Liverpool Fabinho ha parlato alla stampa inglese del prossimo incontro di Champions League contro l'Inter: "E' la migliore squadra che c'è in Italia e mercoledì ci attende un ..."